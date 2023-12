El domingo 10 de diciembre, el Movistar Arena recibirá a The Cure. La banda de rock regresa después de diez años de su primer concierto en Colombia, en medio de una gira por Latinoamérica. La agrupación reconocida por canciones como ‘Boys don’t cry’ y ‘Friday I’m in love’, se presentó en 2013 en el Simón Bolívar, cita a la que acudieron 17.000 personas y se vendieron boletas entre los $ 130.000 y los $ 335.000.

Esta vez, la boletería estará a cargo de Tuboleta, que ofreció entradas desde los $ 100.000 hasta los $ 600.000. El concierto será el próximo 10 de diciembre y las puertas del Movistar Arena (donde estuvo Maneskin) se abrirán a las 4:00 p. m. La edad mínima para asistir al evento es de 18 años.

La banda de rock es parte de la programación de Road to primavera, junto con las agrupaciones Slowdive y The Twilight. El evento, que antes se llamaba ‘Primavera Sound Bogotá’, cambió su nombre y redujo su line up: de 29 artistas confirmados, la lista quedó en cinco.

De acuerdo con los organizadores, la razón de estos cambios en el formato del festival, que aterriza por primera vez en Bogotá (donde van 1.400 comparendos), se debe al “periodo de inestabilidad que atraviesa ahora mismo Colombia”. Sin embargo, aseguran que “la nueva experiencia seguirá siendo de lujo y de nivel internacional”.

Por su parte, la banda británica The Cure se pronunció sobre lo sucedido y confirmaron los cambios de su concierto en Colombia. “Debido a circunstancias fuera de nuestro control, el show de The Cure en Primavera Sound Bogotá el domingo 10 de diciembre ahora se llevará a cabo en el Movistar Arena con @slowdiveband y @thetwilightsad como soporte. Pedimos disculpas por cualquier inconveniente que esto pueda causar”, escribieron en su cuenta de X.

Otro concierto que se llevará a cabo en Bogotá, pero en El Campín es el de Iron Maiden. Las boletas se agotaron en tan solo tres días desde su lanzamiento. Con más de 40.000 boletos vendidos, el evento ya aseguró un lleno total.

La gira global de Iron Maiden para 2024, que comenzará en septiembre en Perth, Australia, ha sido un gran éxito, con presentaciones agotadas en México, Chile y Colombia, incluyendo el concierto en Bogotá. Este retorno a Colombia es especialmente significativo, ya que han pasado 15 años desde la última vez que la banda se presentó en el país.

Steve Harris, bajista de Iron Maiden, expresó su emoción por regresar a Colombia y México, destacando la memorable experiencia que han tenido en el país en visitas anteriores. La gira The Future Past Tour presenta canciones tanto del álbum más reciente de la banda, “Senjutsu”, como del álbum de 1986, “Somewhere In Time”.

