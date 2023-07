La famosa ‘biciperiodista’, conocida así porque anda por las calles en este vehículo con su traje de deportista, lidera ‘A la calle’, un nuevo formato del Canal Caracol, y empieza a dar de qué hablar por su manera de presentar los temas.

(Lea también: Periodista de Noticias Caracol Tatiana Gordillo no ha salido en TV y se sabe la razón)

En el más reciente episodio, Tatiana Gordillo salió a conocer las historias de los artistas callejeros que se ganan el sustento diario trabajando de sol a sol en los semáforos de Bogotá.

Fiel a su estilo, la reportera se sumergió en la noticia y se atrevió a bailar ‘break dance’ junto a dos jóvenes que se dedican a eso. Aunque le costó, logró hacer uno que otro paso.

“Lo voy a intentar a ver cómo me va. Yo nunca he bailado ‘break dance’. Me parece un reto, pero pues he bailado otras cosas”, dijo la carismática reportera antes de bailar en un semáforo de Bogotá.