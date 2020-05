green

‘Maleja’ también había asegurado que ‘Tatán’ se haría la vasectomía para evitar que ella quedara embarazada, pero en unas ‘historias’ de Instagram que ella compartió, él parecía no tener ni idea de esto.

“Joven Sebastián, aclare algo: ¿usted sí se piensa hacer la vasectomía o no?”, le preguntó ‘Maleja’, a lo que ‘Tatán’ respondió con un rotundo “no”. Además, manifestó sorpresa de que muchos seguidores le hubieran estado preguntando eso. En seguida, contó que quería tener un varón:

“Ay, yo quiero un peladito. ¡Más adelante!”.

En ese momento, ‘Maleja’ le confesó que ya había dicho que él se haría la vasectomía.

“¿Por qué es tan sapa? Con razón la gente me está escribiendo. Yo no me quiero capar; lo siento, ¡pero no! Perdón, mi amor”, afirmó ‘Tatán’ y luego agregó que, por ahora, el sexo seguiría siendo con condón.

“Amor, le tocó seguir voleando con forro”, concluyó él.

