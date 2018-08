“En plena entrevista [en ‘Temprano es más bacano’] varios miembros del equipo se pararon de sus puestos y salieron corriendo sin razón aparente. El cantante miraba para todo lado y preguntaba ¿es una bomba?”, escribió ‘la Negra’ en su blog, mientras Nodal recordó:

“[La gente se echó a correr porque] de repente nos llegó ahí como que un policía; yo no sabía qué pasaba. Entonces, me han platicado mucho rollos aquí de bomba, y como que dije: ‘Ya me cargó’, porque no me alcancé ni a quitar los audífonos. Para cuando ya agarré, ya todos habían salido y dije: ‘No tiene caso, mejor aquí que me agarre’”.