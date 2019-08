View this post on Instagram

Gracias a todos x sus lindos deseos y a los q compartieron conmigo este día tan especial… Gracias… Gracias tbien a los q no pudieron pero de corazón estuvieron… Siempre me encanta celebrar mi cumpleaños y q me canten muchos happy bdays… Es un año mas de vida si; q viene cargado con mas experiencias, lecciones, momentos, recuerdos, risas, llantos,nuevos amigos, nuevas creaciones, trabajos… en fin… siempre cada año tiene su encanto y xq no celebrar cada uno como un día lleno de luz como lo es el día en el que nacimos? Ese día único donde somos los protagonistas 😊#aboutyesterday #birthdaygirl #friends #fun #love #happiness #celebration #mybirthday #birthday #dogs #family #birthdaycake #41yearsyoung #41yearsold #40isthenew20 #andreayelliot #inmy40sandfabulous #blessed 💃🎉🎊🎂❤️🙏🏻💋❣️🐾🐶