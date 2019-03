“Acabaron de entrar a mi casa a robar, amarraron a un tío, le pusieron una pistola en la cabeza. Se metieron a mi cuarto, se metieron al cuarto de mi hija, no había absolutamente nadie más en la casa, yo estoy al otro lado de la ciudad”, explicó Loaiza en la grabación en donde se muestra preocupada por lo ocurrido.

Además, envió una señal de alerta para todas las personas y dio las placas del vehículo que llegó a su casa con unos supuestos funcionarios de Claro.

“Tengan cuidado, por favor. Tengo el corazón a mil, tuvimos mucho susto porque mi tío alcanzó a llamar y a decir: ‘¡Ay no! No me vaya a hacer nada’. Entran con el cuento de que son de Claro, andan en una camioneta de placa UGR 134; si lo ve por ahí en la calle ojo que son ladrones”, detalló.