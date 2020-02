En esa otra actuación, que no salió al aire, se supone que ‘la Toti’ ya conoce las toallas limpiadoras (de la marca de la que es imagen) que le ayudaron a ella y a sus invitados a solucionar un reguero que se armó en el primer comercial (aparece en la sección ‘4th Quarter’ del sitio web de la NFL), que sí fue emitido porque era el oficial.

Por eso, cuando riega algo en el otro video echa un madrazo, pero luego recuerda el producto y se lo pide a su hijo Manolo, aunque sin decir bien el nombre.

Manolo la ayuda y le explica cómo se llama lo que ella le está solicitando, pero la actitud de él no le habría gustado a Sofía.

Por eso, para desquitarse del tono con el que le habló su hijo al traerle las toallas, en broma, le pega con estas en la cabeza, para decirle que se las destape.

Esa grabación fue compartida por la celebridad en su cuenta de Twitter, red social en la que otros usuarios han replicado la escena diciendo que sí fue publicada en el Super Bowl, aunque eso no sucedió y ni siquiera aparece en las promociones oficiales del portal de la NFL.

🗣 MANOLOOOO ay dios mío you know what I mean 🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️ @RobRiggle quick! Do the hip thrusty thingy you do with the @bountypapertowels – I need to pick-up, the football is coming! @manologvergara #QuickerPickerUpper #BountyPartner #SBLIV #SofiasSuperBowlParty pic.twitter.com/1kQAzy6Oz9

— Sofia Vergara (@SofiaVergara) February 2, 2020