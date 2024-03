Pese a su éxito y reconocimiento por tener series icónicas como ‘Los Simpson’ o transmitir cientos de partidos en vivo, la plataforma de Streaming Star+ anunció su cierre para el próximo 26 de junio del 2024.

Las causas se deben, según la compañía, a un proyecto de fusión con Disney+, otra reconocida plataforma que, a partir del segundo semestre del año recibirá todo el contenido de Star+, incluido la transmisión de partidos de ESPN en vivo. No obstante, habrá una serie de ajustes con respecto a los pagos y el contenido.

De esta manera, aunque para julio de 2024 ya se podrá disfrutar de todo el contenido de la plataforma que está por cerrar a través de Disney+, sus directivas anunciaron que cambiarán planes de suscripción pero que, según ellas, ahora será más práctico utilizar la plataforma.

“A partir de este relanzamiento, los suscriptores podrán encontrar en Disney+ la propuesta de entretenimiento general de la Compañía bajo una nueva sección de Star, así como eventos en vivo y la oferta de ESPN […]; además de las series, películas y documentales disponibles en las secciones de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic”, explicó un comunicado de ESPN.

Aunque Disney afirmó que, a partir de entonces, la plataforma contará con opciones de control parental para bloquear contenidos que no sean apropiados para el público infantil, y que, desde que inicie la fusión habrán tres tipos de suscripciones en la plataforma, no habló sobre los precios de este nuevo servicio.

Según la empresa, luego de este ajuste los consumidores podrán elegir entre tres planes de suscripción a Disney+: Premium, Estándar y Estándar con Anuncios, no obstante, aún no se conoce cuánto costará cada plan ni cuáles serían sus beneficios.

Finalmente, la entidad también quedó debiendo información sobre el futuro de las suscripciones de quienes ya tienen Star+, pues no detalló qué pasará con los usuarios de esta plataforma —que ya han pagado mensualidades o paquetes por meses— luego de su cierre, además de que tampoco aclaró si cancelará la continuación de sus series originales.

