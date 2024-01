The Walt Disney Company Latin America dio a conocer que los contenidos de Star+ se integrarán a Disney+ en el segundo trimestre del año calendario 2024, para “ofrecer a sus suscriptores una única experiencia de ‘streaming’ que dará acceso al contenido de la compañía para todos sus públicos”.

“Esta integración permitirá que la fuerza inigualable de nuestro contenido esté disponible en una sola aplicación, brindando una experiencia mejorada y superadora, y un acceso simplificado a los suscriptores, en quienes siempre ponemos el foco”, comentó Diego Lerner, Presidente The Walt Disney Company Latin America.

En Disney+ los suscriptores podrán encontrar la propuesta de entretenimiento general de la Compañía (incluyendo títulos Searchlight, 20th Century Studios y FX), eventos en vivo y la oferta de ESPN, además de las series, películas y documentales de Disney, Pixar, Marvel, ‘Star Wars‘ y National Geographic, y las producciones originales creadas íntegramente en América Latina.

Star+ (Star Plus) fue lanzado en Latinoamérica el 31 de agosto de 2021 como un servicio de streaming para el público adulto que ofrecía producciones originales consagradas a nivel internacional y protagonizadas por elencos de renombre, como ‘Big Sky’, ‘Love Victor’, ‘Dollface’, ‘A Teacher’, ‘Rebel’, ‘Helstrom’, ‘Y: The Last Man’, ‘Black Narcissus’ y ‘Hip Hop Uncovered’. La oferta de series incluyó títulos de los géneros más variados y se prometió ampliación semanal.

Según Lerner, más adelante se anunciarán detalles adicionales, incluyendo el precio de la nueva oferta integrada.

