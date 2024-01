En diálogo con CM&, la barranquillera enumeró algunos de los retos que enfrentó al encarnar a la jefa de la mafia Griselda Blanco, para el nuevo seriado de Netflix.

Entre ellos, la diva resaltó que los primeros desafíos fueron físicos, pues no quería que asociaran a su nuevo personaje con ella misma y mucho menos con Gloria, el alter ego por el que se hizo famosa en el seriado ‘Modern Family’.

“Tenía que ponerme peluca, nariz, taparme las cejas, los dientes, tenía que aplastarme el busto, las nalgas, para que no se me movieran, para no parecerme a mí”, contó.

En la práctica, Sofía Vergara dijo que nunca había tenido que asumir un papel que implicara una personificación tan compleja, además del uso de prótesis y hacer simulación de cosas que hasta ahora le eran ajenas:

Pero en ese esfuerzo por hacer más, Vergara dijo que se lastimó de manera importante: “Me dañé la espalda de por vida”, lamentó, y dijo que no pensó que le fuera a afectar de esa manera:

“Me inventé una forma de pararme, duré 6 meses en esa posición extrañísima de mi cuerpo a los 50 años y yo pensé que, pues, anda perfecto, y el único día que no pude ir al set fue porque me paré de la cama y me quedé tiesa, y me tuvieron que inyectar”, recordó.