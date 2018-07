No obstante, horas después de que circulara dicho post y unas historias, la famosa confirmó que había sido suplantada.

Lo hizo por medio de su perfil de Twitter, donde escribió unas frases en inglés, que traducen: “Chicos mi Instagram fue hackeado. No respondas a esos idiotas. No les enviemos ninguna información”.

Allí, Sofía también indicó que ya está tratando de solucionar el problema y, además, agregó: “Estamos detrás de ellos”, de los que cogieron su cuenta.

Guys my instagram got hacked. Dont ansewer those idiots. Dont send them any info.we r after them.

— Sofia Vergara (@SofiaVergara) July 24, 2018