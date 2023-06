La cantante colombiana Shakira está preparando su duodécimo álbum de estudio, que se espera que salga a la luz a finales de este año. La artista ha compartido algunos detalles sobre la letra de sus nuevas canciones, que prometen ser un reflejo de su vida personal y profesional.

Shakira ha confirmado que su próximo disco será bilingüe, es decir, tendrá canciones en español y en inglés, como ya hizo en sus anteriores trabajos Laundry Service (2001) y She Wolf (2009). La cantante ha dicho que le gusta expresarse en ambos idiomas y que cada uno le aporta una energía diferente.

Además, el disco tendrá una variedad de géneros musicales, desde el pop y el rock hasta el reggaetón y el trap. Shakira ha colaborado con varios artistas reconocidos, como Karol G, Rauw Alejandro, Manuel Turizo y Ozuna. También ha trabajado con productores de renombre, como Albert Hype, Ciey y DallasK.

Shakira ha adelantado que las letras de sus nuevas canciones son honestas y emotivas, y que reflejan las experiencias que ha vivido en los últimos años. Por ejemplo, en la canción Acróstico, la cantante hace un repaso de su carrera musical usando las letras de su nombre. En ‘Copa vacía’, junto a Manuel Turizo, habla de una relación tóxica que termina en desamor. En Te Felicito, con Rauw Alejandro, le canta a un ex que la engañó y la manipuló.

También hay canciones más optimistas y divertidas, como Monotonía, con Ozuna, donde celebra el amor en tiempos de pandemia. O Encariñada, donde muestra su lado más sensual y coqueto. Shakira ha dicho que quiere que su música conecte con sus fans y les transmita alegría y esperanza.

Shakira lleva cuatro años sin lanzar un disco propio, desde El Dorado (2017), que fue un éxito comercial y crítico. Desde entonces, solo ha publicado algunas colaboraciones con otros artistas, como Me Gusta con Anuel AA o Girl Like Me con Black Eyed Peas. Sus seguidores están ansiosos por escuchar su nuevo material y verla de nuevo en los escenarios.

Shakira ha anunciado que su próximo disco se llamará S12*, haciendo referencia al número de álbumes que ha lanzado en su carrera. Aunque todavía no hay una fecha oficial de lanzamiento, se espera que sea antes de fin de año. Mientras tanto, la colombiana sigue compartiendo adelantos y pistas en sus redes sociales, donde tiene millones de seguidores. Shakira está lista para volver a conquistar el mundo con su voz y su talento.