Desde el primer día de su lanzamiento, la canción ‘SHAKIRA || BZRP Music Sessions #53’ lideró las listas más importantes de música a nivel mundial. El tema de Shakira y Bizarrap cautivó a sus fanáticos por las evidentes indirectas que lanzó a su expareja Gerard Piqué y su nueva novia Clara Chía. La ‘tiradera’ fue una sorpresa para muchos, pues los seguidores de la barranquillera no esperaban que la artista hablara tan directo de su polémica separación.

(Vea también: Shakira estaría manipulando a sus hijos para ponerlos contra Piqué, dice periodista española)

Recientemente, uno de los compositores del tema, habló sobre el proceso de creación y reveló con detalle qué palabras y frases propuso Shakira. Una de las declaraciones que impactó a los internautas es que ‘SHAKIRA || BZRP Music Sessions #53’ fue el primer tema que compuso la artista luego que se confirmara su separación del español, ‘Te felicito’ y ‘Monotonía’ se crearon mucho antes.

¿Cómo creo Shakira su canción con Bizarrap?

El colombiano Keityn, de 26 años, ha colaborado con la cantante en la composición de sus más recientes éxitos, y lo sigue haciendo para su próximo álbum de estudio. El compositor nacido en Cali, viajó el año pasado a Barcelona para escribir junto a Shakira y Bizarrap este tema que es, hasta el momento, el video en español con más reproducciones en YouTube.

En una entrevista con Molusco Tv, Keityn contó, hace unos días, cómo se acercó al argentino y a la colombiana para componer la canción. Shakira siempre supo que quería escribir sobre la ruptura. “Shakira fue la primera, ella me escribe y me dice que Bizarrap quiere hacer una colaboración con ella, que si me gustaría participar. El primer día llegué al hotel donde estaba Biza en Barcelona y crear un par de ideas para llegarle al otro día a Shakira con una idea empezada. Shakira ya me había dicho desde antes de lo que quería hablar”, contó.

Lee También

Con la sinceridad que lo caracteriza, el vallecaucano resaltó que el mérito no podía llevárselo solo él, y que junto a la colombiana comparten los créditos. “Ella tenía una lista de todas las cosas que quería decir, yo solo le ayudaba a rimar”.

View this post on Instagram A post shared by Keityn (@keityn)

Mejores frases de canción de Shakira y Bizarrap

En la conversación, el entrevistador puertorriqueño le recordó las frases que más resaltan en la canción, para conocer la historia detrás de cada una de ellas, estrofas que salieron en sus tres días que pasó en casa de Shakira. “Eso de ‘yo valgo por dos de 22′ nunca se me habría ocurrido, fue de ella, es muy dura, la compositora fue Shak. Lo del ‘sal-Pique, creo que lo hice yo, yo llegué con una idea similar que decía ‘a ese ají le falta más Pique’, y lo cambiamos a como quedó. Lo de ‘tiene nombre de persona buena, clara-mente’, fue idea de mi muchacha [Shakira] y entre los dos lo encajamos”, confesó.

(Lea también: ‘Juanpis González’ le bajó la caña a Shakira: calificó de “ñerada” a Ferrari y Rolex)

Por último, Keityn defendió a su amiga y colega ante los comentarios de muchos usuarios de internet que la critican por no “superar” su separación con Gerard Piqué. “Yo digo que cada quien hace su duelo, supera sus despechos, como quiera, ella es artista, usted no la ponga a hacer limonada, si ella quiere hacerlo de esa manera estoy totalmente de acuerdo, está sacando música, no está haciendo nada que no sepa hacer”, expresó.