View this post on Instagram

#PortadaVea | Llegó la edición de la revista Vea que estabas esperando, para conocer todos los detalles del embarazo de @melinaramirez90. Y para empezar, ella confirma que… ¡Es un niño! ¿Quieres saber más? Aquí encuentras todo lo que quieres saber sobre el bebé y sus papás: • ¡Tenemos el nombre del bebé! • ¿Se casarán antes? ¿Lo harán después de que nazca el niño? • Será criado bajo los principios de la kabbalah. Todo, en la más reciente edición de la revista Vea. … Además: – Toda la historia del hijo de 32 años de Gregorio Pernía – Paula Andrea Betancur: ¡embarazada a los 46! – Actor de #ElBronx y su vida en la indigencia. ¡Se confiesa! – Tercera entrega de 'El Libro de los Sueños de la A a la Z'. ¡Coleccionalos! Queremos recordar con cariño y mucho respeto, a Fernando Gaitán y Legarda, con un tributo, que podrás leer también en esta edición. … Encuentra la revista Vea en tu punto de venta favorito y encuentra toda la información sobre el mundo de las estrellas, solo en l.a revista más leída de Colombia: ¡Vea!