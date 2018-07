Eso mostró la pareja en sus cuentas de Instagram, donde publicaron un par de fotografías de la pedida de mano.

Las imágenes fueron acompañadas de mensajes muy parecidos, que complementaron con muchos corazones.

Pilar escribió: “He dicho que sí. | I said yes. Te quiero… para siempre, @sergioramos. I love you… forever. 💍❤❤❤❤”, y Sergio:”Ha dicho que sí. | She said yes. Te quiero… para siempre, @pilarrubio_oficial. I love you… forever. 💍❤💜❤💜”.

En una de las tomas, la pareja sale sonriente en una terraza, mientras en la otra aparece en el mismo lugar, pero en una mesa.

En esa segunda fotografía, la guapa presentadora carga el ramo de flores, mientras el futbolista le da un beso a la mamá de sus tres hijos en la mano en la que le puso el anillo de compromiso.

Estas son las publicaciones de los famosos contando lo de su compromiso, con las mismas fotos y post similares; entre las dos han sumado más de un millón 400 mil ‘Me gusta’.