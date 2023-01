La artista fue la invitada especial del programa nocturno de Jimmy Fallon ‘The tonight Show’, donde reveló uno que otro momento emotivo en su año.

Por supuesto, habló de la grabación de la tercera temporada ‘Only Murders in the Building’ y del icónico encuentro que tuvo con Meryl Streep: “Sí, se acercó a la mesa, oh Dios mío, parecía que iba a llorar… Es Meryl Streep. Agarró mi mano y la besó… Fue un momento tan surrealista, sinceramente, solo podías soñar con conocerla o trabajar con ella”, mencionaba Selena Gomez en medio de risas.

Una vez la cantante habló de aquel encuentro fue Jimmy quien le recordó un par de fotos de lo ocurrido donde se podía ver con claridad el instante en el que la gran actriz besaba la mano de Selena en forma de reconocimiento.

En medio de su conversación aprovechó la oportunidad para hablar lo que viene para su 2023 en cuanto a su carrera musical. Incluso reveló que actualmente su agenda se ha visto realmente apretada para este fin de año, y en su vida general también.

“¿Sugiere el último sencillo que habrá más música?”, mencionaba Fallon en medio de su charla, a lo que contestó: “Exacto”, explicando que desde hace algunas semanas viene preparando aquella sorpresa que revelará para sus fanáticos en 2023.

“Estoy muy acostumbrada a escribir canciones para chicas tristes. Pero estoy lista para divertirme y creo que la gente le va a gustar”, afirmaba Selena, agregando que la temporada de su producción se hará en enero del próximo año, así que no tendrá descanso alguno en los próximos meses, lo que evidentemente le beneficia a la artista.

Uno de los temas que quiso resaltar es que sigue trabajando fuertemente en las obras de caridad que siempre ha desarrollado y que la han llevado a encabezar grandes fundaciones y campañas de ayuda. Además, sus proyectos en pro de la salud mental siguen vigentes y en planes de seguir funcionando.

“Sé que no dejaré esta lucha hasta el día que me muera. La salud mental es increíblemente importante y debemos centrarnos en ella”, mencionaba la también actriz, dando como finalizada su entrevista mientras jugaba con Jimmy Fallon y le recalcaba que actualmente se encontraba muy bien de salud física y mental.

Recordemos que hace poco también mantuvo una corta charla con Variety, donde reveló su admiración por Dua Lipa e incluso, dio algunos indicios por los que fanáticos se emocionaron al pensar que juntas podrían crear una canción; y es que la británica, en medio de su intervención, también aseguró que le gustaría colaborar con ella, teniendo en cuenta que ahora mismo Dua, al igual que Selena, se encuentran en la elaboración de su próximo trabajo discográfico.