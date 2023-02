En la más reciente gala de la edición número 35 de los Premios Lo Nuestro, múltiples celebridades de la industria musical llegaron al Miami -Dade Arena, donde se reconoció lo mejor de la música latina durante el último año.

Artistas colombianos como Shakira, Karol G, J Balvin y Sebastián Yatra, dejaron en alto el nombre del país pues fueron merecedores de varios reconocimientos.

Sebastián Yatra sorprendió con sus zapatos en los Premios Lo Nuestro

Además de ser el artista con más nominaciones y uno de los presentadores de la ceremonia, el intérprete de Cómo mirarte inauguró la fiesta con una energía vibrante cantando Una noche sin pensar, un sencillo que lanzó hace pocos días y con el que puso a gozar a todo el público.

El escenario estaba decorado con espejos puestos en forma circular alrededor de Yatra, también contó con un show de bailarines, fuegos pirotécnicos y deslumbrantes efectos visuales.

Aunque el antioqueño brilló con su presencia, terminó acaparando las miradas de miles de cibernautas quienes no pasaron desapercibido su ‘pinta’. Yatra lució un traje negro, muy al estilo europeo. Lo que más llamó la atención fueron sus botas con tacones pequeños. Algunos usuarios lo elogiaron y otros lo criticaron. “Amo ese look”, “quien te viste te odia”, “te ves muy elegante”, “me encanta ese look”, “cada día más sale un poquito del closet”, “a mí personalmente no me acaba de gustar ese traje y zapatos… Pero cada uno tiene otro gusto”, “te ves divino”, “por qué lo disfrazan así”, “tiene un parecido a Juan Gabriel”, son algunos de los comentarios que le han dejado en sus redes.

Tendencia que Sebastián Yatra “quiso” imponer

A propósito del lanzamiento de Una noche sin pensar, Yatra quiso comentar una nueva tendencia en redes sociales para celebrar el estreno de su video musical donde aparece con una modelo disfrutando del mar en altas horas de la noche.

El artista quiso convertirlo en un reto e invitó a sus seguidores a que hicieran su challenge que consistía en correr a la orilla de la playa, saltando y jugando mientras las olas los golpean. “Queremos ver los suyos”, escribió. Sin embargo, algunos internautas aseguraron que podría ser peligroso. “Veo como medio peligroso meterse al mar en la madrugada. No sé, las olas se pueden descontrolar y terminar mal”, “Si quieres lo hago en verano pero no puedo ahora, sino me da una hipotermia” y “¿Tú pretendes que me vaya a una playa y haga el trend a las 4 de la madrugada? Porque lo veo difícil”.