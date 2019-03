‘Volveré’, de Paco Cepera, fue el tema escogido por la niña para cautivar a Cepeda, Fanny Lu y Yatra. Estos dos últimos fueron quienes hicieron girar sus sillas para abrir la puerta de sus respectivos equipos en ‘La voz kids’.

Pero en esta ocasión, Sebastián tenía un as bajo la manga para que María Camila decidiera irse para su equipo: sacó un títere muy parecido a la intérprete de ‘Amor verdadero’, quien aseguró que la muñeca era una “usurpadora”.

El artista trató de convencer a la pequeña asegurando que en su ‘team’ prácticamente estarían los 2 jurados, y Cepeda añadió que ambas eran muy parecidas, que era casi imposible diferenciarlas; aunque también dijo que las piernas de Fanny eran inconfundibles.

Finalmente y a pesar de todos los esfuerzos de Yatra, la niña decidió irse para el equipo de Fanny Lu e incluso varios usuarios comentaron que hasta se vio fastidiada al final.

Esta es la presentación:

Estos son algunos de los trinos:

No veo la diferencia entre el titere y Fanny Lu porque en realidad se ve así.#LaVozKids

