En su Instagram el cantante dio la opción a sus ‘fans’ de poder preguntarle lo que quisieran, ante esto hubo quien le preguntó qué cuántos automóviles tenía, y fue aquí cuando el intérprete sorprendió a todos con su respuesta, pues según él no tiene carro propio.

“La verdad no tengo carro y nunca he tenido, siempre me la paso viajando”, comentó Yatra. Esta afirmación ha generado bastante curiosidad entre sus seguidores, quienes en su mayoría pensaban que él tendría una buena colección de autos en su garaje.

En la misma respuesta el paisa confesó, que cuando necesita movilizarse en Medellín utiliza el vehículo de sus papás o sus hermanos, además, explicó que por su estilo de vida no ve necesario tener uno propio porque casi no lo usaría.

El artista se encuentra pasando el aislamiento por la COVID-19 en su casa en Rionegro, en donde diariamente sube contenido a sus redes y ha aprovechado para reinventarse y poder concentrarse en sus nuevos proyectos musicales, así lo manifiesta cada vez que interactúa con sus ‘fans’.