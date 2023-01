Eso contó el mismo ‘Tián’ —como lo llama de cariño su esposa Kathy Sáenz con la que tiene una relación estable— en una historia de Instagram donde mostró cómo le quedó la mano, luego de cortarse con un vidrio.

Por lo mismo, el también artista de ‘Pálpito’ y ‘Juegos prohibidos’ (novela en la que conoció a Kathy, que es mayor que él) invitó a los ciudadanos a no dejar vidrios en los afluentes o cerca de estos, pues pueden ocasionar un accidente delicado o como el de él, que por fortuna no pasó a mayores.

Este es el video de ‘Sebas’ Martínez exhibiendo lo sucedido durante un paseo familiar de comienzo de año:

“Cuando uno va al río, no deja botellas ni quiebra botellas porque otra persona, como yo ahorita, que me metí al río, salí, puse la mano, se puede cortar. La idea del río es deliciosa, pero cuidemos el río, no dejemos botellitas, no dejemos basura”, fue lo que expresó el galán de telenovelas en la grabación de esta nota.

Su llamado lo reforzó con un mensaje que escribió encima de la escena sobre su accidente y en el que reiteró: “No dejen basura en los ríos, no lleven vidrio”.

Video de Sebastián Martínez en el río, antes de sufrir accidente

Esa otra grabación también la compartió el actor en IG, pero en una publicación fija. En ella se ve el momento en que se está bañando en el río y disfrutando de una pequeña cascada.

“Feliz añooo. ¡Solo el que ha pasado un 1 de enero en un río sabe lo que es bueno! ¿Quién más pasa el primer día del año en río?”, expresó la estrella de la TV en el ‘post’ de ese otro video (que incluyó el numeral #PaseoDeOlla) y luego reiteró su mensaje de cuidar los ríos y recoger la basura.