Sebastián Martínez se ha destacado por ser un excelente actor y un ser humano muy cariñoso. Sin embargo, como a cualquiera, la situación de la ciudad puede causarle un malestar.

En sus historias de Instagram, Martínez manifestó que no estaba teniendo un buen día:

“Buenos días. Hoy no tengo buenas noticias, también hay que hablar las cosas como son, la estoy pasando mal, me pasé una calle y me toca estar en un trancón de 20 minutos, aparte del trancón que me había mamado antes. Qué delicia volver a Bogotá“, mientras simuló pelear con alguien por la ventana de su carro.

“Lo anterior era mentira, pero en serio, esa es una de las cosas difíciles de ser persona pública y es que uno no puede estar de mal genio, uno puede tener un mal día”.

Luego de eso, le pidió a sus fanáticos que le tuvieran paciencia cuando estuviera pasando un mal día, pero él también trataría de pasar su mal momento de manera rápida para poder dará su mejor versión a quienes querían saludarlo.

Lo cierto es que, luego de haber subido dicho video, contó que no se aguantaba ni él mismo, pues haber pasado por un trancón de esa manera lo había dejado mal.

Además, hay que recordar que la familia Martínez pasó mucho tiempo en Estados Unidos acompañando a Amador, el hijo menor, en su carrera en karts, por lo que volver a la dinámica de Bogotá no debe ser nada sencillo.

