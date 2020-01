Ahora, ella no solo obtuvo su primera candidatura, sino que al ser por partida doble la mete en un ‘club’ al que solo ha entrado un poco más de una decena de sus colegas.

Scarlett está nominada en las categorías de mejor actriz (‘Marriage Story’) y mejor actriz de reparto (‘Jojo Rabbit’) para la ceremonia que se realizará el próximo 9 de febrero.

Mientras llega la hora de conocer a los ganadores, a continuación recordamos los actores que han sido nominados dos veces en el mismo año, según la información de Variety:

Fay Bainter (mejor actriz y actriz de reparto por ‘White Banners’).

Getty Images

Teresa Wright (mejor actriz por ‘The Pride of the Yankees’ y actriz de reparto por ‘Mrs. Miniver’).

Getty Images

Barry Fitzgerald (mejor actor y actor de reparto por ‘Going My Way’).

Getty Images

Jessica Lange (mejor actriz por ‘Frances’ y actriz de reparto por ‘Tootsie’).

Getty Images

Sigourney Weaver (mejor actriz por ‘Gorillas in the Mist’ y actriz de reparto por ‘Working Girl’).

Getty Images

Al Pacino (mejor actor por ‘Scent of a Woman’ y actor de reparto por ‘Glengarry Glen Ross’).

Getty Images

Emma Thompson (mejor actriz por ‘The Remains of the Day’ y actriz de reparto por ‘In The Name of the Father’).

Getty Images

Holly Hunter (mejor actriz por ‘The Piano’ y actriz de reparto por ‘The Firm’).

Getty Images

Julianne Moore (mejor actriz por ‘Far From Heaven’ y actriz de reparto por ‘The Hours’).

Getty Images

Jamie Foxx (mejor actor por ‘Ray’ y actor de reparto por ‘Collateral’).

Getty Images

Cate Blanchett (mejor actriz por ‘Elizabeth: The Golden Age’ y actriz de reparto por ‘I’m Not There’).