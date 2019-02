“¿Qué proyectos se vienen ahora en tu vida?”, fue la pregunta que le hicieron casi al final de la conversación en ‘Lo sé todo’ y Sara, riendo, dijo: “Voy a encargar el otro, ya que fue tan fácil”, haciendo referencia a que su embarazo, parto y recuperación no fueron complicados.

La entrevistadora guardó silencio, pues luego la famosa siguió molestando con el tema y agregó:

“Ah no, si por mí fuera, Fredy en cuarentena me hubiera dejado ya lista [para el segundo bebé]”.

Eso también lo expresó Sara con carcajadas, por lo que no es claro si de verdad quiere dar a luz otro bebé con el futbolista, que aparte de Jacobo Guarín Uribe, ya tiene otros dos hijos, Danna y Daniel.

Lo cierto es que la presentadora está feliz disfrutando de su primogénito, del que dice estar perdidamente enamorada de él.

“Jacobo es luz, es una bendición en esta familia, en mi vida, en la vida de Fredy. Todos los que lo esperábamos lo queremos. Es un niño superavispado, no parece de un mes; superlargo, no sé cómo lo tuve en mi barriguita que eran tan chiquita, porque es demasiado grande”, describió Sara en el programa de Canal 1, que publicó la entrevista completa en su sitio web, y continuó:

“Es un negrito divino. Yo digo que es divino porque es mi hijo y a mí me parece, y si a otros no, a mí sí. Pues si a mí me encanta Fredy, entonces también me parece hermoso mi hijo [risas]”.