La exprotagonista de novela, en entrevista en ‘The Suso’s show’, del Canal Caracol, dijo que sus amigas la llaman ‘zarigüeya’ porque hace mucho tiempo tenían un juego “fuera de lo común” y el apodo trascendió.

Sara también dijo que el apodo de ‘lagarta’ se lo puso una amiga que quería sentirse más fuerte que ella.

“Yo siempre he sido súper ‘flacuchentica’, ¿cierto? Y tengo una amiga que es muy flaquita y ella me dice dizque ‘lagarta’; se quiere sentir más fuerte que yo, pero no le dio”.

En la entrevista también estuvo su pareja Fredy Guarín, que recordó su infancia en su pueblo natal.