green

En ‘La red’, la artista se refirió primero a la importancia que ella le da al equilibrio que, dijo, debe existir entre la apariencia física y el interior, “nuestros sentimientos, conexión espiritual, pensamientos, energía”.

Por ello, Sara Corrales indicó en el programa que para mantener esa paz interior es necesario que “la persona que esté a tu lado sea una persona completamente segura”, es decir, alguien que -precisó- siendo su pareja tenga “los pantalones muy bien puestos para estar absolutamente tranquilo” y pueda mantener la confianza en sí mismo pese a los elogios y coqueteos que pueda provocar ella en otros hombres.

En ese orden de ideas, la actriz recalcó en el magacín de farándula que un requisito ideal para la persona que quiera conquistar su corazón es que esta tenga una “seguridad increíble”, pues no solo ella tendría que lidiar con la fama, sino también la persona que está a su lado.

“Soy una mujer sumamente inteligente que sé perfectamente lo que quiero, y lo que quiero no se encuentra en la esquina”, añadió en ‘La red’, donde señaló que con el paso de los años se ha vuelto una mujer “más exigente y más clara en qué es lo que quieres y qué es lo que no”.

“Yo no necesito ni que me den ni que me paguen ni que me mantengan porque soy una mujer que lleva toda una vida trabajando, guerreándosela, siendo actriz y empresaria. Yo creo que los hombres machistas están un poco acostumbrados a estar por encima y tener abajo a su mujer en cuanto a energía y poder”, enfatizó Corrales al definirse como una mujer “poco dominable en ese aspecto”.

No obstante, y para aquellos que aún soñaban con enamorar a la exparticipante de ‘Protagonistas de Novela’, es importante señalar que, hace algunos días, ella confirmó que tiene novio, luego de que se conociera una foto que despertó todos los rumores sobre su situación sentimental.

El afortunado, según ‘La red’, es un mexicano llamado Rafa Gutiérrez, cuya fotografía junto a la actriz fue compartida por ella misma en septiembre pasado en su cuenta de Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por SARA ✮ CORRALES (@saracorrales)

[Video] Sara Corrales cuenta cómo debe ser el hombre que quiera enamorarla