View this post on Instagram

Para mi es importante verme bien, trato de cuidarme y me dejo cuidar de los que saben, porque verse bien suma……..pero le pido a Dios de todo corazón que llene mi espíritu de su luz y su infinito amor, así, el día que deba partir, vaya con la mejor pinta y la mejor apariencia que pueda llevar cualquier ser humano……un alma realmente buena!!!