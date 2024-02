‘Griselda‘ , la nueva miniserie de Netflix, protagonizada y producida por Sofía Vergara, debutó el pasado 25 de enero en el puesto número 1 de la plataforma con 20,6 millones de visitas en la televisión inglesa. Además, fue número uno en 89 países y el título más visto de la semana.

Precisamente, esta acogida que ha logrado la serie fue la que inspiró a la sincelejana Shirly Cabrera para crear una versión en muñeca de Sofía Vergara, así como lo hizo en ocasiones pasadas con Karol G y Shakira.

En el proceso de elaboración lo primero fue esculpir el cuerpo de la muñeca, debido a que el cuerpo de la ‘Toty’ se destaca por las curvas. También fue importante seleccionar un tono del cabello similar y dibujar el rostro de la barranquillera con los rasgos exactos: los ojos, cejas medio encontradas y perfiladas, la nariz y la boca.

“Los detalles más complejos al momento de lograr el personaje fue ubicar muy métricamente los ojos y las cejas para que estuvieran en el lugar correcto, así es que se logra la similitud”, explicó Cabrera.

Lo que hace única a esta muñeca es que además de que el rostro se asemeja mucho a la actriz, el cuerpo también: los senos y las caderas se resaltan, como el personaje real.

Para elaborar este personaje, Cabrera tuvo que estudiar la imagen de la barranquillera a través de fotos y videos, un proceso en el que se dio cuenta de dos cosas.

“En la mayoría de fotos en su Instagram está con la cara seria, pero en realidad tiene una sonrisa muy hermosa, por eso la quise hacer con esa sonrisota grandotota”. El otro aspecto que le llamó la atención fue que todos los vestidos que usa son strapless y de corte sirena, lo cual resalta su belleza latina.

“Una de las novedades de esta muñeca en comparación con todas las que he realizado es que los senos están muy bien esculpidos, logrando parecerse mucho a Sofía. A la vez fue complejo porque necesité mucha precisión para esto y además el material que se utiliza se seca muy rápido y se puede dañar muy fácil si no lo logro en el tiempo estipulado”, explicó Shirly.

Entre los planes de esta creadora no está comercializar esta muñeca porque, como aclaró, este arte lo hace simplemente por ‘hobby’. “Lo que me gusta es recrear personajes de la farándula y más cuando son mujeres destacadas, que Sofía fuera la productora de esta serie me motivó mucho para recrearla y que entre a mi colección de más de 300 muñecas. Lo que sí quisiera es que ella tuviera la muñeca y sepa que una artista colombiana le hizo un tributo”, concluyó.

