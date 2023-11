Lo primero que se dijo es que Rosalía dejó a Rauw Alejandro porque él había tenido un amorío con la modelo colombiana Valeria Duque, declaraciones que se viralizaron en redes sociales, y por las que la antioqueña interpuso una demanda, pues aseguró que todo era falso y estaban dañando su buen nombre.

Duque ganó la demanda y la mujer que difundió la historia tuvo retractarse. La expareja también se refirió a esos rumores y aseguró que la ruptura no tuvo nada que ver con terceras personas.

El programa Socialité indicó que, un amigo de la española —que confesó los sentimientos que le quedaron por su ex, luego de terminar—, aseguró que ella dejó al puertorriqueño para concentrarse en su carrera, pues su equipo de trabajo no estaba de acuerdo con la relación.

No obstante, ahora surge una nueva versión sobre la ruptura de la expareja.

La periodista Nuria Marín habló de la ruptura de los cantantes en el ‘podcast’ del ‘influencer’ Malbert y aseguró que él habría tenido “algo” con un hombre.

“A mí lo que me dijeron es que Rosalía vio algo que no esperaba y que no pudo encajar. […] Yo creo que ha pasado algo con un hombre. Es mi opinión y me han contado algo por ahí. A mí me dijeron que vio algo que no esperaba y que la dejó tan en ‘shock'”, declaró, según Univisión.