Como lo confesó ante las cámaras de ‘Lo sé todo’, del Canal 1, unos días antes de que empezara el rodaje, el músico que ahora acompaña con su acordeón a Elder Dayán Díaz, no logró llegar a un acuerdo con el equipo.

“Empezaban las grabaciones el 10 de octubre, fui a Bogotá a finiquitar la firma del contrato pero me encuentro con esto […] Yo les pedí que fueran un poco más flexibles pero ellos también tienen unos límites dentro de su presupuesto […] No hubo un acuerdo en la cuestión de viáticos: aviones, estadías y cosas; por esto decidí hacerme a un lado”, narró Ochoa.

Además, el músico comentó que la producción ya no se grabaría en la capital vallenata, por lo que los gastos incrementaban considerablemente.

“La novela no se iba a grabar en Valledupar sino en Bogotá, entonces me tocaba vaya y venga […] Los tiquetes de avión son costosos, no me toca ir solo una semana, tengo compromisos con Elder […] Estamos hablando de un gasto bastante considerable, a veces son 12 o 13 días en Bogotá y eso no puede salir de mi bolsillo“, agregó el acordeonero.

Tras las declaraciones, Ariel, presentador del programa, comentó que por cuestiones económicas la novela será grabada en Honda, Tolima. Ante esto, Elianis Garrido agregó:

“En las pocas producciones que he estado me he dado cuenta que cuando un canal quiere a un actor, ese tipo de traslados no son problema; en la producción en la que yo estoy hay actores que no están en el país y los traen, les pagan su hotel su alimentación y su transporte, el que quiere puede. Para mí, fue que ellos no quisieron y terminaron desechando a Rolando”.