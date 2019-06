View this post on Instagram

Ojo a todos los raperos, tamos brillando y la gente no lo está viendo bien , ayer me setiaron bien Cheevere los felicito muy buen trabajo , Dios quiera y lo que me robaron lo usen para el bienestar de sus familia , yo jodi toda mi vida en la calle , nunca asalté nunca envidié y nunca chotie , esto a cualquiera le puede pasar mi gente ojo por ahí que la calle está caliente , muy buena inteligencia el combito de asaltantes en #amsterdam , ya van varias veces que veo la muerte en mi cara , pero saben que nunca me había sentido tan trankilo en una escena de peligro , el nerviosismo de esos muchachos era impresionante, nadie salió por nosotros nadie preguntó nadie hizo nada , por este medio quiero aprovechar y dejarles saber que la salvación es individual y el que anda con miedo es por que tiene el corazón podrido , purifica tu corazón y makina como nosotros para que puedes comprar tus cositas #jalvarez