Aunque todos los fans de la serie se emocionaron compartiendo las imágenes de la unión entre los dos actores, que también tuvieron un amor en la pantalla, pero tormentoso y con un trágico final, muchos más destacaron cómo lucía Richard Madden, quien hizo de Robb Stark en ‘Game of Thrones’.

Estos son algunos de los mensajes que han dejado en Twitter, en donde expresaron lo ‘derretidos’ que quedaron con la pinta del actor:

“Estoy especialmente contenta de que Kit Harington y Rose Leslie se casaran porque nos dieron esto”

I am especially glad that Kit Harington and Rose Leslie got married because it gave us 🚨RICHARD MADDEN IN A KILT🚨 pic.twitter.com/lEhswCIE84 — Alicia Lutes (@alicialutes) June 23, 2018

“¿Por qué no estamos hablando de lo bien que se ve Richard Madden?”

why are we not talking about how good richard madden looks pic.twitter.com/LwPhgTnriF — osha (@oshawildling) June 23, 2018

“Richard Madden se robó el show. Todo el mundo váyase a casa”

RICHARD MADDEN STOLE THE SHOW EVERYBODY LET’S GO HOME pic.twitter.com/iB6hAt4FiK — yvs loves demi (@clockworkdany) June 23, 2018

“Te amo Richard Madden. Eso es todo, ese es el trino”

I love you Richard Madden. That’s it, that’s the tweet. pic.twitter.com/g3uHxJSqZ8 — lou👽 (@robbmademedoit) June 23, 2018

Me voy a tomar unos minutos para apreciar lo hermoso que está Richard Madden en la boda de Kit Harington y Rose Leslie. I mean.. wow. pic.twitter.com/WlizsJqDVy — Sofía. (@asshryver_) June 23, 2018

“Richard Madden salvó el día”