Paparazzis lograron captar tanto el momento en que Kit llegó en taxi para esperar a su pareja, como el instante en que Rose apareció sonriente y del brazo de su padre, una hora después de Harington.

De acuerdo con Harper’s Bazaar, a la unión de las dos estrellas de Hollywood asistirán sus compañeros de ‘Game of Thrones’ Sophie Turner (Sansa Stark), Maisie Williams (Arya Stark), Emilia Clarke (Daenerys Targaryen) y Peter Dinklage (Tyrion Lannister), entre otros.

Estas son algunas imágenes que ya se multiplican en Twitter, al igual que el video de The Sun, en donde se ve a Kit bajarse del taxi.

Kit Harington, arriving at the 12th century Wardhill Castle in Meikle Wartle, Aberdeenshire, . pic.twitter.com/05HroYe6bG

— Kit Harington (@KitHarington10) June 23, 2018