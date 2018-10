“Yo lo único que encuentro en eso es plata”, respondió Ricardo cuando le preguntaron en la emisora por qué su ex estaría inventándose toda esta historia de maltrato que, según él, es falsa.

“Uno de mis errores fue que, aun terminando la relación, como ella no tenía trabajo, yo seguí pagando todos los gastos, incluyendo una casa que ella tenía en pelea con el exesposo de ella, el papá de la niña. En el momento en que el señor fallece, la casa queda para entre ella y la otra hija del señor. Tenía que dar más o menos 300 millones de pesos, aún los estoy pagando”, contó Ricardo, para luego detallar lo que le parece más extraño de la denuncia de Juliana.

“En marzo, como ya todo quedó legalizado, yo le estaba pagando el carro a ella, y ya dejo de pagar, ahí mismo aparece la demanda, antes jamás. Y de que yo la amenazaba, nada. Muchas personas me conocen y saben yo cómo soy”, aseveró Torres para defender su versión de los hechos.

Previamente, en la misma emisora Daza narró el altercado que tuvo con Ricardo, y que la llevó a tomar la decisión de denunciar.

“Tuve un dictamen de Medicina Legal, donde a mi me evaluaron y me dieron 14 días de incapacidad. Me dislocó dos discos de la columna, porque me acostó en el piso. Siempre me cogía a ahorcarme y a presionarme con su peso. En esa ocasión, mi columna, mi cuerpo, quedó sobre el escalón y con todo el peso de él me dislocó dos discos de la columna. Me rompió un diente, me laceró mi cara, mis brazos, todo el cuerpo.”

Sobre el incidente, Ricardo también dio su versión: “Cuando ellos llegaron (los policías), yo estaba encima de ella teniéndola para que se estuviera quieta. Tan pronto ellos llegan, la suelto, ella para, ellos ven que nada es grave y se van. Ni siquiera me llevaron al CAI, ni a ella ni a mí, como para decir que había una situación grave.”

Luego, continuó detallando cómo se dio el forcejeo y explicó que ocurrió porque a Juliana le dio un ataque de celos que la tenía fuera de control:

“No le pegué, que nos caímos, nos caímos […] Sí la agarré de los brazos, dimos vueltas por ahí, ella se pegaba. En una declaración que da la secretaria (del estudio donde ocurrieron los hechos), ella se daba contra la pared, estaba muy alterada”.

Ricardo explicó que su inasistencia a las citas de La Fiscalía se dieron porque nunca recibió las citaciones, pero que está presentando documentos y demás para su defensa, con ayuda de su abogado.

El caso, como contó Juliana en una publicación de Instagram, “avanza en la Fiscalía en donde espero que se determine, con base en la pruebas, la responsabilidad de mi agresor.”

Las declaraciones de ambas partes se pueden escuchar en el audio que publicó La W en su página web.