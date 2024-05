Por: EL PILON SA

Jaime Luis Castañeda Campillo, de 34 años, quien es el Rey Profesional de la versión 57 del Festival de la Leyenda Vallenata, no logró recuperar el acordeón marca Honner de color azul que le fue hurtado cerca de las 12:40 p. m. del pasado 3 de mayo en la parte externa de la Plaza Alfonso López de Valledupar. El instrumento está avaluado en 7 millones de pesos.

En el momento de los hechos, Jaime Luis se encontraba saludando a unos amigos y dejó el acordeón a un costado. Cuando se vino a percatar ya no se encontraba en el lugar donde lo dejó. En ese momento el hurto del instrumento fue calificado por las autoridades como un factor de oportunidad.

“Yo renuncié al acordeón, no es que no me interesa recuperarlo, pero se lo entregué a Dios. Eso pudo haberme sacado del concurso porque nadie quiere que le roben su acordeón con el que consiguió tantas alegrías”, expresó Campillo, quien resaltó lo duró que fue perder el acordeón cuando apenas avanzaba la competencia y aún le faltaban tres rondas.

Cabe resaltar que con ese acordeón Jaime Luis grabó el LP con Rafa Pérez y era un instrumento muy necesario para su concurso porque para participar tuvo que realizarle un tratamiento especial en los resortes, pitos, correas y otros puntos que son necesarios a la hora de poder competir. Es un arreglo que normalmente los acordeones no tienen.

En ese momento su colega y compañero de agrupación, Juan Carlos Padilla, más conocido como ‘Juank’, le prestó su acordeón y su tío Lucho Campillo, quien es técnico, lo pudo acondicionar y con ese acordeón prestado fue que compitió en la final.

Hasta el momento las autoridades le han indicado a Castañeda Campillo que el acordeón “ha sido movido de casa en casa, por lo que hace que sea más difícil para rastrear”. Este no habría sido el único robo durante el Festival Vallenato.

Del mismo modo, el coronel Alex Durán, comandante de la Policía Cesar, se pronunció frente al caso manifestando que se tiene un documento de video que está siendo analizado por los entes encargados para poder identificar al sujeto y determinar si tiene o no responsabilidad en los hechos.

