La legendaria banda californiana interpretó ‘Can’t Stop’, uno de los éxitos de su álbum ‘By The Way’ de 2002 en el colegio Viewpoint, de Calabasas, California, y el video le dio la vuelta al mundo gracias a la publicación de Smith.

Who rocks out at 9:30am at my kids’ school?….We do! pic.twitter.com/O7Pza6iXnm

— Chad Smith (@RHCPchad) October 31, 2018