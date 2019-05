View this post on Instagram

🥺 Hasta las lágrimas! Viendo el trailer de @terminator y mi amor @juanpssv de testigo como siempre. Tanta gratitud, tanto trabajo, tantos sueños, tantos esfuerzos, tantos “no” pero al final todo vale la pena, el amor, la pasión y la paciencia lo pueden todo 💪🏼 Quién también se emocionó? • Watching #TerminatorDarkFate and crying in spanish, it’s so unbelievable, so much work, so many efforts to finally live this moment. Couldn’t be more excited and grateful. Who else got emotional? #ColombianDreamers #DaniRamos #Terminator #LatinaPower #YesWeCan