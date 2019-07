En una entrevista con ‘Lo sé todo’, de Canal 1, la artista aseguró que su cuerpo no soportó el ritmo al que debía someterse para hacer parte del programa radial. “Es un medio muy duro y yo no aguanté; mis defensas no dieron“.

Otra de las razones es que no estaba pudiendo alimentarse adecuadamente, pues el estrés no se lo permitía y cuando estaba en el programa tampoco se podía porque “dentro de la cabina está prohibido comer“.

Todo esto más el hecho de que descuidó su empresa y debía prestarle atención a su pequeño fueron las razones que la decidieron dar un paso al costado, pues también enfrentó un episodio de cortisol alto (hormona del estrés) y un bajón de defensas.

Ahora cuenta con 2 horas más de descanso, porque se levanta a las 6:30 a.m. y tiempo para su hijo, que estaba sintiéndose afectado porque “el papá se fue”. También confesó que dejó de escuchar la emisora para vivir el duelo ya no estar allí.