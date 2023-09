Rafael Rapelo Yance, nombre completo de ese exconcursante del ‘Desafío’, se sinceró luego de que se enteró del deceso de una persona cercana, que era una figura pública a nivel regional en la Costa Atlántica.

¿Qué dijo Rapelo, del ‘Desafío’, por muerte de persona cercana?

El exintegrante de Beta utilizó su cuenta personal de Instagram para referirse a la muerte del ‘influenciador’ Alfredo Villa, hombre del que era amigo y con el que recordó un video en el que aparecieron juntos.

“No lo puedo creer, papi, que ya no estarás. Descansa en paz, mi Alfre”, aseguró en medio de la primera parte de su despedida el exconcursante del ‘reality’ de Caracol Televisión.

El samario, que a diferencia de otros de sus excompañeros ha estado lejos de los medios de comunicación en las últimas semanas, le envió un sentido mensaje de adiós a su amigo cercano.

“No sabes lo triste que me has dejado, Alfre. Saber que ya no estarás para hablar, joder, chismosear. Me dejaste solo para esos planes y proyectos que teníamos. Me dejaste el alma arrugada, papi, el corazón partido”, concluyó.

Esta es la captura de pantalla de una historia con la que el exparticipante del ‘Desafío’ expresó su dolor personal por el fallecimiento de un hombre que se catapultó en su región como una celebridad.

¿Quién era Alfredo Villa, amigo de Rapelo?

El creador de contenido fallecido era una figura pública que tuvo su mayor reconocimiento en Valledupar (César), que se destacó por su participación con bailes en eventos en esa región colombiana.

Más conocido como ‘la Diva Villamizar’, sobresalió porque en las mencionada coreografías utilizaba trajes y tacones, lo que le sirvió para compartir con otras celebridades a nivel nacional.

Aparte de la amistad que logró con Rafael Rapelo Yance, exconcursante del ‘Desafío’, también tuvo contacto con el ‘influenciador’ antioqueño Yefferson Cossio, con quien hasta estuvo en tarima.

Este es un video en el que Alfredo Villa, que hace varios meses tuvo que presentarse ante la justicia local por un proceso legal que al final superó, apareció al lado de ese creador contenido.