En el informativo, los presentadores aseguraron que el concurso organizado por Raimundo ya no podrá seguir enviando reinas a Miss Universo, pues los permisos del certamen internacional ya no le pertenecen a él.

Ante la noticia, Elianis Garrido, presentadora del programa, comentó que ahora será muy difícil que una reina invierta dinero en un evento que no la llevará a la ceremonia de belleza más grande del mundo.

Todo indica que María Fernanda Aristizábal, actual Señorita Colombia, sería la última aspirante que enviaría Angulo a Miss Universo, pero aún no se conocen mayores detalles sobre esto.

Al parecer, sería un grupo privado conformado por 6 personas, entre ellas Natalie Ackermann, ex Señorita Atlántico, el que tome las riendas del reinado.

El medio intentó comunicarse con la exreina, pero ella aseguró que aún no puede referirse ampliamente al tema; no obstante, aclaró que todas las especulaciones no son ciertas. ¿Unirán fuerzas con Raimundo?