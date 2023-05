Lo que hasta hace poco era un simple rumor en la vida sentimental de Rafaella se concretó hace pocas horas cuando en el programa de farándula ‘Lo sé todo’ la joven reveló que mantiene un romance con Camilo Cuervo, presentador y cantante de música urbana.

(Vea también: Hija de Marbelle sacó a relucir en ‘Día a día’ que famoso reguetonero le echó los perros)

En la entrevista la joven también reveló cómo surgió su amorío: “Hace unos meses estuve en unos premios de moda. No pasó mucho, realmente solo un contacto visual, pero ya quedamos ahí conectados. Ya es oficial”.

Sobre lo que opina Marbelle, su madre (cantante y jurado del ‘reality’ el ‘Factor X’), Rafaella confesó que ella está igual de contenta por su presente amoroso:

Acá, la confirmación de la hija de la cantante Marbelle:

Aura Cristina Geithner reveló en febrero de 2022 que se sintió atraída por Camilo Cuervo, a quien le robó un beso en un gira de medios en el Canal Claro.

Después de ese intrépido momento, la actriz 30 años mayor que él (ella tiene 55 años de edad y Cuervo 25) abrió su corazón y expresó que hubo conexión entre ambos por lo que surgió algo más que una amistad.

“Todo comenzó como un juego, y me terminó convenciendo. No sé, ni yo misma me explico qué fue lo que pasó. […] Hay muy buena química. Son de esas cosas que pasan, se viven y no las quieres dejar pasar”, dijo la cantante en entrevista con ‘Lo sé todo’.