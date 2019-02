‘We will rock you’ fue la primera, cuando apenas se levantaba el telón de la noche, antes de dar paso a ‘We are the champions’.

Al término de la presentación se desplegó una imagen de Freddie Mercury, en quien está inspirada la película ‘Bohemian Rapsody’, nominada en cinco categorías.

Fue también hasta ese momento que enfocaron a Rami Malek, uno de los grandes favoritos de la noche para el premio a mejor actor en papel protagónico por su interpretación del legendario vocalista de Queen.

Mejor película, edición, edición de sonido y mezcla de sonido son las otras categorías en las que aspira a estatuillas.

Esta fue la presentación completa de la banda: