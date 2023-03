José Matera, cantante líder de la banda ‘Los de adentro’, habló sobre su vida personal y musical en el programa ‘Buen día, Colombia’. Allí contó por qué decidió volver a la música después de 12 años sin componer ni una canción.

La banda se hizo famosa en el año 2001 con su disco ‘Los de adentro’, que les dio reconocimiento a nivel nacional. A pesar del éxito de su primer disco, se desintegraron luego de la grabación del segundo álbum ‘Como un niño’. Después de un tiempo, volvieron a unirse y, en 2004, lanzaron su disco más conocido, ‘Volver a amar’, que contó con canciones recordadas hasta el día de hoy como ‘Nubes negras’.

Tiempo después, y por motivos personales, José decidió alejarse de la banda y dedicarse a la música pero como solista. Su primer sencillo ‘Al diablo los demonios’ no tuvo gran difusión en la radio nacional y con el tiempo desapareció de la vida pública y se dedicó a “cosas que no tenían ni pies ni cabeza”, dijo sobre su vida después de la música.

“En mitad de la pandemia me separé y me regresé a Barranquilla, a mi casa. Gracias a dios me botaron”, dice entre risas. “Porque pude dedicarme a lo mío. Estuve dedicado en algo que no tenía ni pies ni cabeza y estuve más de 12 años sin componer una canción”.