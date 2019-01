“Te admiro mucho, eres toda una diva. Con todo respeto, ¿qué doctor te hizo los retoquito de tu cuerpo?”, le escribió un seguidor.

Ante eso, la famosa contestó en sus historias que solo se ha mandado a operar los senos, en 1999, y el cirujano que le hizo el procedimiento “ya no vive en Colombia”.

Asimismo, aprovechó el interrogante para aclarar que no se ha realizado más intervenciones estéticas e incluso que su reducción de peso no se debió a esas ayudas.

“No adelgacé por lipoescultura, ni lipectomía, ni nada que me hayan inventado”, expresó Diva.

Esta no es la primera vez que en el juego de Instagram le hacen esta pregunta a la presentadora, días antes le habían dicho: “¡Imprudencia! ¿Qué cirujano te dejó tan linda? Me encantaría visitarlo; te ves regia”.

No obstante, en ese momento la famosa no reveló ninguna cirugía, pues solo respondió: “Cariño, ponte a pensar: ¿a qué hora me viste fuera del aire para que creas que me operé? No des por cierto lo que te imaginas. Con todo cariño te lo digo.

Aquí los pantallazos de las dos mencionadas publicaciones de Diva sobre las intervenciones quirúrgicas:

