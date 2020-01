Se trata de Fernando Colunga, de 53 años, recordado por su participación en novelas como ‘Amor real’, ‘La usurpadora’ y ‘Marimar’.

La información, que no está confirmada oficialmente por el gigante de ‘streaming’, la dio la revista Gente de Argentina, medio que además asegura que el actor dijo que este “nuevo desafío de interpretar a Luis Miguel lo tiene muy entusiasmado”.

La misma publicación añade que la salida de Boneta no se dio precisamente porque no pudiera verse como ‘el sol de México’ mayor, pues él estaba dispuesto a someterse a largas sesiones de maquillaje y a que se usaran efectos especiales, sino que fue porque no logró un “mejor arreglo económico” para la nueva temporada.

Hasta el momento, Netflix no ha confirmado cuándo se podrá ver una segunda temporada de ‘Luis Miguel’, cuya primera entrega tuvo gran éxito y le dio mayor reconocimiento a Boneta, quien desde entonces ha logrado llegar hasta a Hollywood.