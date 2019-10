View this post on Instagram

#MásCaídoQué Jessi Uribe recibió tremendo detalle de su colega de @yomellamo, Amparo Grisales, se trata de una pulsera con el ojo de Dios, también llamado Ojo turco, que es un símbolo de protección. Amparo le dio este regalo para que a @jessiuribe3 le siga yendo muy bien en su carrera y no tenga cerca malas compañías . . . . . . . #LaRed #NadaSeNosEscapa #CaigoEnLaRed