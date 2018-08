Pues ya se pusieron manos a la obra sobre la producción, o esto fue lo que dieron a entender mediante la cuenta de Twitter oficial de la película, en donde postearon lo que sería la primera imagen oficial la cinta.

En medio de la publicación también escribieron:

El artículo continúa abajo

Este es el tuit:

Official first look at the new #Terminator featuring Natalia Reyes, Mackenzie Davis and Linda Hamilton. Directed by Tim Miller (DEADPOOL). Produced by James Cameron and David Ellison. In theatres 11.22.19. pic.twitter.com/mOz3rxfbAN

— Terminator (@Terminator) August 1, 2018