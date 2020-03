View this post on Instagram

En medio de una situación compleja recibo la felicidad de haberme graduado por ventanilla de la maestría con doble titulación en dirección de marketing de @cesa_edu y @esicbusinessschool . Gracias infinitas a mi familia, a mi esposo y mi hija por sacrificar tantos fines de semana lo más valioso que tenemos: el tiempo. Y por supuesto gracias a RCN y a ESPN porque me apoyaron generosamente!!! @sergiomurilloherrera @eric_renneberg los quieroooooooooooooooo 🌟🌟🌟