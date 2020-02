Así lo confirmaron medios internacionales como La República (Perú), Gente (Argentina) y Rosario3, quienes recuerdan que la aparatosa caída de un hombre vestido de blanco sucedió en el 2018 en la Met Gala (Costume Institute Gala).

Y es que esa imagen, que ha servido para varios memes, de nuevo se hizo viral en Twitter este domingo justo en medio de la ceremonia más destacada de la industria cinematográfica de Hollywood.

Pero el incidente se le atribuyó erróneamente al también bailarín y compositor norteamericano, quien ni siquiera está entre los invitados a la premiación que se realiza en Los Ángeles.

Mundo Deportivo y The Huffington Post, por su parte, situaron la caída en el Festival de Cannes en 2011 y aclararon que el protagonista no era Derulo, sino un hombre parecido al artista. La confusión, según Mundo Deportivo, se habría dado porque un tuitero bromeó con esa similitud física en el año 2015 y se viralizó su comparación.

Nope guys, that’s not @jasonderulo falling. That’s some other dude at Cannes in 2011. #MetGala http://t.co/KdewWnzGRN pic.twitter.com/8wATsOtNIu

— HuffPost Ent (@HuffPostEnt) May 5, 2015