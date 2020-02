Martin Scorsese, la leyenda viva del cine estadounidense, competía en esta oportunidad con su película ‘El irlandés’, en 10 nominaciones. Sin embargo, la cinta no ganó ni un solo premio, pese a la expectativa que había en torno a ella. A lo mejor, esto lo desanimó.

Quizá por eso el aclamado director prefirió cerrar los ojos, y descansar de una noche en la que los premios se fueron para cintas como ‘1917’ y ‘Parásitos’.

Pero justo en el momento que estaba con los ojos cerrados (¿durmiendo en medio de la velada?) llegó el espectáculo musical de Eminem que encendió la noche con una interpretación del tema ‘Lose Yourself’, de la película ‘8 Mile’.

Scorsese salió de su trance, pero las cámaras captaron su reacción y eso fue suficiente para que las redes se rieran de él.

Acá, las burlas hacia el director:

Ganadores de los premios #Oscar2020 :

Parasite: 4

1917: 3

Once Upon A Time In Hollywood: 2

Joker: 2

FordvFerrari: 2

JojoRabbit: 1

LittleWomen: 1

MarriageStory: 1

Y a dormir para no estar mañana en la oficina como Martin Scorsese: pic.twitter.com/iLhVrr2Nnw

— Alexandra Nieto (@UnaCinefilaaMas) February 10, 2020