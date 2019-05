“Cuando se acaba el primer capítulo de ‘El man es Germán’ y no aparece ‘Frito'”, “Matan a ‘Jasbleidy’, ‘Frito’ está perdido y ‘El Tigre’ con un hijo”, “¿alguien que me diga dónde está ‘Frito’ en ‘el man es Germán’?”, “¿Frito porque no sale? ¿Algún spoiler?”, fueron algunos de los mensajes que dejaron para preguntar por el querido personaje e, incluso, este tema se volvió tendencia en Twitter.

A raíz de esto, Santiago Alarcón compartió un video en dicha red social para responderle a todos los fanáticos que desesperadamente cuestionaron por el paradero de ‘Frito’, interpretado por Santiago Reyes.

“A toda la gente que acaba de ver el capítulo les tenemos una triste noticia… lo de ‘Frito'”, dijo Santiago, protagonista de la serie, y continuó “Si está”, junto a Jesús Forero, Aida Bossa, Javier Peraza y Rafael Zea, parte del elenco de ‘El man es Germán’.

Por otro lado, este no fue la única polémica que desató esta cuarta temporada pues seguidores quedaron conmocionados por la muerte de ‘Jasbleidy’, más conocida como la ‘Chiquita brava’.

A continuación, el video publicado por Santiago Alarcón junto al elenco de ‘El man es Germán’, y varias reacciones sobre el paradero de ‘Frito’.

Gracias por tantas emociones juntas, Gracias por todos sus mensajes.

Frito si está en esta temporada #ElManEsGermán pic.twitter.com/gEiq2m3H1A — Santiago Alarcón U (@Santialarconu) May 21, 2019

Qué putas?!!! El man es Germán me dejó más decepcionada que todos mis ex juntos, dónde putas está frito y que le pasó a la Jas? — Danna Alejandra (@DanniiContreras) May 21, 2019

@Santialarconu felices con tu regreso en El man es German, no procesamos lo de Jasbleidy y esperando ver a Frito. Abrazos.. — Alix Caballero (@Alixcaballerod) May 21, 2019

Alguien me diga dónde está Frito en el man es Germán

Plsss — Danna (@DannitaBlue) May 21, 2019

Wow

Vaya inicio de puta madre el de "El man es Germán"

Murió Jasbleidy y frito no esta, esto se pone tenso en #ElManEsGerman — Dannblitz (@Dannblitz) May 21, 2019

Cuando se acaba el primer capítulo del Man es Germán y no aparece Frito. pic.twitter.com/4NC4RUhuwe — TIzumba ONLine (@TIZumbaONLine) May 21, 2019

El man es Germán debería ser el padres e hijos del canal RCN, son unos putos genios. Volvieron pero no se vayan nunca más, ojalá de mañana en adelante aparezca frito @Santialarconu GENIOS!!! — Daniel Calle (@Dacallea) May 21, 2019

Todos viendo el Man es Germán pero nadie se pregunta…. ¿Frito porque no sale?

¿Algún spoiler? — Fernando Correa (@FernandoLibboz) May 21, 2019